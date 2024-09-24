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Adana'da İlk TEKNOFEST, Ekonomiye Canlılık Getiriyor

Adana'da İlk TEKNOFEST, Ekonomiye Canlılık Getiriyor
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Adana Havalimanı'nda 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), şehirde 1.5 milyon katılımcı beklenirken, otellerin dolması ve kebapçı esnafının et tedarik hazırlıkları ile kent ekonomisine katkı sağlıyor. Festivalde 30 milyon TL ödül dağıtılacak ve 1.6 milyon yarışmacı en iyi olmak için mücadele edecek.

ADANA'da ilk kez düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yapacağı katkının yanı sıra kent ekonomisine de can suyu oldu. Adana Havalimanı'nda 2- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivale 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı beklenirken, kentte ve çevre illerde oteller rezervasyonlarla birlikte doldu. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, günde 180 ton eti piyasaya sürmeye hazırlandıklarını söyledi.

Adana Havalimanı'nda 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivale 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı beklenirken, kentte ve çevre illerde oteller rezervasyonlarla birlikte doldu. Festival, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yapacağı katkının yanı sıra kent ekonomisine de canlılık kazandırdı. Özellikle kebapçı esnafı, yerli ve yabancı turistler için yurt genelinden tonlarca et tedarik etmeye başladı.

'BU AY DOLU DOLU GEÇECEK'

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, günde 180 ton eti piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirterek, "Şu an için beklenti 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı; ama 2 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz ve tedarik çalışmalarımız bu yöne. Mezbahalar aralıksız çalışıyor. Çevre illerden de canlı hayvan ve et tedariki yapıyoruz. Adana'mıza tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Sıcak bir ortam sağlamak adına gereken tüm hazırlıkları yaptık. TEKNOFEST'in ardından Lezzet Festivali ve ondan sonra da Tesbihçiler Fuarı'mız var. Bu ay dolu dolu geçecek. Esnafımızın yüzü gülüyor" dedi.

'ELON MUSK ADANA'YA GEL, CİĞERİMİ YE'

Kebapçı Mehmet Gemicioğlu da geçen yıl Elon Musk'ın "TEKNOFEST'te yarışan tüm takımları tebrik ediyoruz. Davetiniz için teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gelecek yıl şahsen katılmayı ve Türkiye'de yatırım için daha fazla fırsatı görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde paylaşım yaptığını hatırlatarak, "TEKNOFEST'e sadece restorancılar, kebapçılar olarak hazır değiliz, tüm Adana olarak hazırız. Çünkü TEKNOFEST, Adanamız'a yeni bir değer katacak. Bu değeri bütün Adana halkı olarak sahipleneceğiz. Her anlamda lezzetlerimizle, konaklamalarımızla, ulaşımımızla hazırız. Çünkü Adanalıyız. Adanalıların bir farkı vardır, misafirperverdir. Gelen herkesi kucaklarız. Elon Musk'ı da mutlaka davet ediyoruz. Elon Musk, Adana'ya gel, ciğerimi ye" diye konuştu. Hediyelik eşya satan Nadir Yılmaz ise yaz boyunca durgunluk olduğunu, festival ile işlerin hareketleneceğini beklediklerini söyledi.

1 MİLYON 600 BİNDEN FAZLA YARIŞMACI

Öte yandan 'Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye' hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2024 kapsamında 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına bu yıl başvuruda bulunan 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı, en iyisi olmak için mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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