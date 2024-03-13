Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.İ. (30) idaresindeki 34 BVD 594 plakalı otomobil, Bulduklu Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan D.E. (20) yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.
Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.İ. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.İ. ise Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi.