Adana'nın Kozan ilçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde Serhan Y. (45) eşiyle yürürken karısının eski kocası ve kardeşleri ile karşılaşarak tartıştı.

Bunun üzerine çıkan arbedede eski eş M.K. ve kardeşleri İ.K. ile B.K, Serhan Y'yi darbederek bıçakladı.

Serhan Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı.