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Adana haberleri... Pozantı Belediye Başkanı Çay, sahipsiz köpeklerin telef olduğu iddiasına yalanladı

AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Adana haberleri... Pozantı Belediye Başkanı Çay, sahipsiz köpeklerin telef olduğu iddiasına yalanladı

Adana haber... Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede sahipsiz köpeklerin telef olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede sahipsiz köpeklerin telef olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çay, yazılı açıklamasında, Akçatekir Yaylası'nda 400 sahipsiz köpeğin telef olduğuna ilişkin sosyal medyada iddiaların yer aldığını kaydetti.

Olayın doğru olmadığını ifade eden Çay, belediyeye ve kendisine haksız ithamlarda bulunan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Onur Can Bulat - Güncel

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