Adana haber... Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu Edinilen Adana haberine göre Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu dün suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli teknenin alabora olması sonucu dün suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Baraj gölünde dün rüzgar nedeniyle yelkenli teknenin alabora olması sonucu kaybolan Mehmet Davran'ı arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla Davran'ın cansız bedenine yaklaşık 30 metre derinlikte ulaştı. Kıyıda çalışmaları izleyen Davran'ın ailesi gözyaşı döktü. Davran'ın cenazesi, ekiplerce kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kardeşini vatandaşlar sudan çıkarmıştı Seyhan Baraj Gölü'nde dün yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen kardeşlerden Metin Davran, vatandaşlar tarafından kurtarılmış, ağabeyi Mehmet Davran ise kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin Mehmet Davran'ın kaybolduğu bölgede başlattığı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verilmişti. Güncel AA / Eren Bozkurt Seyhan Baraj Gölü Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haber... Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.