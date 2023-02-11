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Adana'dan sevk edilen depremzede kadın bebeğini Bilecik'te dünyaya getirdi

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Adana'dan sevk edilen depremzede kadın bebeğini Bilecik'te dünyaya getirdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adana'da etkilenen hamile kadın, sevk edildiği Bilecik'te kız bebek dünyaya getirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adana'da etkilenen hamile kadın, sevk edildiği Bilecik'te kız bebek dünyaya getirdi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Adana'dan Bilecik'e getirilen depremzede kadın, Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Akşam saatlerinde doğum yapan kadın, "Beren" ismi verilen kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, bebek ve ailesini hastanede ziyaret etti.

Kızılkaya, "Dünyaya gelişi ailesine, bizlere umut oldu. Rabb'im hayırlı ve sağlıklı bir ömür versin. Tüm güzellikler senin olsun." dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozüyük, Söğüt ve Pazaryeri devlet hastanelerinde 30 afetzedenin tedavisinin sürdüğünü belirten Kızılkaya, Adıyaman'da enkazdan yaralı kurtarılan ve yakınları tarafından Bilecik'e getirilen 72 yaşındaki "İsmihan" adlı kadını da hastanede ziyaret etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kahramanmaraş Bilecik Adana Güncel Haberler

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