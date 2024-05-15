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Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 18,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari M.P'nin saklandığı adresi tespit etti ve operasyon düzenledi. Yakalanan M.P, cezaevine gönderildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 18,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 18,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.P'nin saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, M.P'nin kaldığı merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Evde yakalanan M.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Narkotik Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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