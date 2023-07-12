Adana'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yüreğir Otogarı'nda çıkan kavgada Göksel Onmaz'a silahla ateş edildi ve olay yerinden kaçan şüpheliler aranıyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yüreğir Otogarı'nda henüz belirlenemeyen sebeple Göksel Onmaz (56) ile yanına gelen iki kişi arasında kavga çıktı.

Onmaz'a silahla ateş edilmesinin ardından iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine otogara polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Onmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.