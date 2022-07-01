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Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

ADANA'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takiple, kentte silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişileri belirledi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, sabahın erken saatlerinde kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Diğer emniyet birimlerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda silahlar ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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