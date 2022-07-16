ADANA'DA, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA KAYBOLDU ADANA'da Suriyeli Mahmud Ş., serinlemek için girdiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında kayboldu. ADANA'da Suriyeli Mahmud Ş., serinlemek için girdiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında kayboldu. Mahmud Ş.'yi arama çalışmaları devam ediyor. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Ş., serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen Mahmud Ş., daha sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınarak çevredekilerden yardım isteyen Mahmud Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Mahmud Ş.'nin bulunması için suda arama yaptı. 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA ERKEK CESEDİ İHBARI YAPILDI Öte yandan, Mahmud Ş.?nin suya girdiği yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Yenidam Mahallesi'nde bir erkek cesedinin suda sürüklendiğine dair ihbarda bulunuldu. Yenidam Mahallesi'ne giden ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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