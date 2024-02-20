Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 9 Tutuklama
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 27 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 6'sı kurusıkı 36 tabanca, 7 tüfek, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 27 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.
Çalışmalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız olduğu belirlenen 7 tüfek, 6'sı kurusıkı 36 tabanca, 47 şarjör, 804 mermi, 4 kesici alet, 551,37 gram uyuşturucu, 305 uyuşturucu hap, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 27 şüpheliden 9'u tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalışmalarda aranma kaydı bulunan 346 zanlıyı yakalayan ekipler, 41 dilenci hakkında da işlem yaptı.