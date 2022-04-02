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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Müslüm Çiftçi idaresindeki 01 ZG 172 plakalı otomobil Levent Mahallesi 1873 Sokak'ta Mustafa Telli'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü Telli yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Telli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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