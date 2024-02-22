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Adana'da otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Veysiye Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Veysiye Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir kişi Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Ceyhan Adana Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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