Adana'da Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheliler Tutuklandı

ADANA'da İzzet E. (35), Emrecan Ç (24) ile Burak B. (21), apartmanların otoparkındaki 3 motosikleti çalıp, plakaları sökülmüş hafif ticari araca yükleyerek kaçtı. Güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheliler tutuklandı. Motosikletlerin 2'si şüphelilerin evinde, diğeri sulama kanalına atılmış halde bulundu.

Olay, 10 Eylül günü saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları sökülmüş hafif ticari araçla bir apartmanın bahçesine gelen 3 şüpheli, otoparkta keşif yaptı. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen bir şüpheli, park halindeki bir motosikletin kilidini kırıp, araca yükledi. Şüpheliler olay yerinden ayrıldıktan sonra aynı mahalledeki bir başka apartmanın otoparkından Ali İmran K.?nin motosikletini de aynı yöntemle çaldı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

MOTOSİKLETİN BİRİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İzzet E., Emrecan Ç. ile Burak B. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, 8 Eylül gecesi de Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkından Okan G.?nin motosikletini çaldığı saptandı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı. İzzet E.?nin evinde yapılan aramada çalınan 2 motosiklet ile 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diğer motosiklet ise Karahan Mahallesi'ndeki sulama kanalına atılmış halde bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. (DHA)