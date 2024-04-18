Adana'da "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 57 öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Anlamlı bir yarışmada bir araya geldiklerini belirten Tevke, "İnsanların tükettiği hazır gıdaların yanında sizin icra ettiğiniz bu mükemmel mutfak sanatı, her açıdan son derece önemlidir. Ben eminim ki bugün bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz birinciliği hak eder." dedi.

Grup halinde yarışarak kendilerine verilen sürede menü oluşturmaları beklenen öğrenciler, 19 okulun katıldığı yarışmada birincilik için ter döktü.

Hazırladıkları menüleri jürinin beğenisine sunan öğrenciler yemeklerin tadımının ardından puanlandı.

Yarışmada, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Mersin Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Mersin Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Bölge birincileri, 4 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük finale katılmaya hak kazandı.