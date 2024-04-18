Üye Girişi
Haberler

Adana'da MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 57 öğrenci katıldı. Yarışmada birinci olan okul, İstanbul'da yapılacak büyük finale katılmaya hak kazandı.

Adana'da "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 57 öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Anlamlı bir yarışmada bir araya geldiklerini belirten Tevke, "İnsanların tükettiği hazır gıdaların yanında sizin icra ettiğiniz bu mükemmel mutfak sanatı, her açıdan son derece önemlidir. Ben eminim ki bugün bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz birinciliği hak eder." dedi.

Grup halinde yarışarak kendilerine verilen sürede menü oluşturmaları beklenen öğrenciler, 19 okulun katıldığı yarışmada birincilik için ter döktü.

Hazırladıkları menüleri jürinin beğenisine sunan öğrenciler yemeklerin tadımının ardından puanlandı.

Yarışmada, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Mersin Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Mersin Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Bölge birincileri, 4 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük finale katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Lisesi İstanbul Adana Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yozgat'ta deprem mi oldu 18 Nisan Perşembe? Sivas deprem nerede oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sivas'ta deprem mi oldu 18 Nisan Perşembe? SON DAKİKA Sivas deprem nerede oldu? Hudutsuz Sevda 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Tokat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm FOX TV CANLI izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title