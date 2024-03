Adana'da kafede yaşanan cinayetin duruşması görüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kafede bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Volkan D. ile cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Bora T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Mahkemede beyanı alınan tanık M.U. maktul Sefa Can Donma'yı tanıdığını ve olay günü iş yerine gittiğinde T.A. ile Sefa Can Donma'yı konuşurken gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Yanlarına gittiğimde maktul Sefa Can Donma, sanık Bora T. ile arasında bir sıkıntı olduğundan bahsetmişti. Sefa Can, direk olarak sanık Bora T'nin yanına gitmek istiyordu. T.A. ise ona engel olmaya çalışıyordu. Daha sonra Sefa Can Donma iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra bizde olayın gerçekleştiği yere gittik. Burada Bora T. ile Sefa Can Donma konuşurken aniden taraflar arasında küfürleşme yaşandı. Arka masada oturan sanık Volkan D. ayağa kalkıp maktul Sefa Can Donma'ya yönelik 'sen kimsin ağzını bozuyorsun' dedi. Sefa Can Donma küfretmeye devam edince Volkan D. belindeki silahı çıkardı ve 2 ya da 3 el ateş etti. Bora T. kavga sırasında Volkan D'ye 'sen karışma' dediğini duymuştum. Olayla ilgili tüm görgüm ve bilgim bunlardan ibarettir."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Volkan D, olay günü maktulün kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Olay anında kullanmış olduğum silahı polise teslim ettim. Bora T. beni bu olaya azmettirmedi. Suçlamayı bu anlattığım şekilde kabul ediyorum. Önceki savunmalarım geçerlidir. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Sanık Bora T. ise Volkan D'yi suça azmettirmediğini ileri sürerek, "Olay sırasında 'bunlara ateş et' şeklinde talimat vermedim. Maktul ile hiçbir tanışıklığım yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, beyanı alınmayan tanık T.A'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki kafede, 3 Temmuz 2023'te çıkan tartışmada, Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla Volkan D, 5 Temmuz 2023'te, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Bora T. ise 2 Eylül 2023'te tutuklanmıştı.