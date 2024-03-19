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Adana'da iş yerinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde tartıştığı eşini darbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın detayları ve suçlamalar yer alıyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde tartıştığı eşini darbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Pınar Mahallesi'ndeki bir diş kliğinde H.Y'nin 4 Aralık 2023'te darbedildiği iddiasıyla tutuksuz kocası O.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık O.Y. için "gece vakti iş yerinde silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.Y. ve eşi O.Y'nin olay günü otomobille sanığa ait iş yerine gittikleri sırada araç içinde tartıştıkları anlatıldı.

Tarafların akşam vakti diş kliniğinin terasında tartışmaya devam ettikleri, sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, müştekinin bu durumu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine H.Y'yi sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, O.Y'nin "gece vakti iş yerinde silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık O.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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