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Adana'da evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde yapılan operasyonda, elektrik panosunda gizlenmiş 935 uyuşturucu hap bulundu. Evde bulunan L.K. ve N.S. uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanarak tutuklandı.

Adana'da evlerindeki elektrik panosunda 935 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramalar sonucu evin damındaki elektrik panosuna gizlenmiş poşette 935 uyuşturucu hap buldu.

Bunun üzerine, adresteki L.K. (23) ve N.S. (36) "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, kullanmak için uyuşturucuyu bulundurduklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Seyhan Adana Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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