Adana'da dere yatağına düşen inek ve buzağı kurtarıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde dere yatağına düşen inek ve buzağısı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Terliksiz Mahallesi'nde bir kişinin dere yatağına düşen inek ve buzağısının çıkamadığı bilgisi vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekipler, halat bağladıkları ineği vinç yardımıyla, buzağıyı ise kucaklayarak bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvanlar sahibine teslim edildi.