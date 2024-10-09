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Adana'da Çiftçiler Yetersiz Desteklemelerden Yakınıyor

Adana'da Çiftçiler Yetersiz Desteklemelerden Yakınıyor
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin stratejik ürünlerine verilen desteklerin yetersiz olduğunu ve çiftçilerin diğer sebze ve meyvelere yönelmesi nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti. Doğan, hükümetten destek beklediklerini vurguladı.

ADANA'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin en stratejik 5 ürünü olan buğday, mısır, soya, pamuk ve ayçiçeği üreticilerinin yetersiz desteklemeler nedeniyle diğer yaygın sebze ve meyvelere yönelmesiyle ürün bolluğu yaşandığını ve fiyatların çiftçilere para kazandırmayacak derecede düştüğünü söyledi. Doğan, bu stratejik ürünlere verilen desteklemelerin artırılmasını istedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kent ve ülke üretimine yönelik açıklamalarda bulundu. Doğan, Türkiye'nin en stratejik 5 ürününün buğday, mısır, soya, pamuk ve ayçiçeği olduğunu söyledi. Bu ürünlerin mutlaka yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Pandemide gördük. Paramız dahi olsa bu ürünleri alamayız. Bu ürünlerden para kazansak da kazanmasak da mutlaka bu ürünleri ekmeliyiz" dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Stratejik ürünlerdeki desteklemelerin yeterli olmaması nedeniyle bu sezon yurt genelinde çiftçilerin diğer yaygın sebze ve meyvelere yöneldiğini, bu nedenle oluşan ürün bolluğu nedeniyle de fiyatların çiftçilere para kazandırmayacak derecede düştüğünü vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Ürünlerin çok olması nedeniyle iç piyasanın ihtiyacı karşılandı. Yurt dışına fazla gönderilemedi. Oradan da rağbet görmediği için çiftçimizin şu anda Konya bölgesinde karpuzu, kavunu, domatesi hep tarlada kaldı. Patates, soğan şu an hiç para etmiyor. Türkiye'nin tamamında çiftçimiz ürünlerden para kazanamadı. Burada hükümetimiz tarafından özel olarak bu yıl çiftçimize çok büyük desteklerin verilmesi ve çiftçimizin banka kredilerinin 0 faizli en az 3 yıl ertelenmesini bekliyoruz. Girdi maliyetleri de çok yüksek olduğu için aslında çiftçimiz kazanamıyor. Burada hükümet tarafından aslında bu KDV oranlarının tüm ürünlerde yüzde 1'e düşürülmesi gerekiyor. Çünkü bir ürünü daha ekiminden hasadına kadar, aldığınız her şeyde KDV ödeye ödeye sattığınız ürünün en az yüzde 50'si KDV'ye gidiyor. KDV düşerse hem çiftçimiz bundan para kazanacak hem de tüketici de ürünü ucuza yediği için tüketim daha fazla artacak. Hükümetimizden bir an önce bu konuyu gündeme getirerek destek vermesini bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Akın Çiftçilik Politika Hükümet Türkiye Yüreğir Ekonomi Güncel Tarım Adana

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