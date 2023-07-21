Adana'da hissedilen sıcaklık rekor seviyelere ulaşırken, kuraklık nedeniyle Kozan Barajında su seviyesi yüzde 33'e kadar düştü. Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kuraklık nedeni ile suyun tasarruflu kullanılması için uyarılarda bulundu. Kozan Barajı çevresinde oluşan adacıklar havadan dron ile görüntülenirken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar baraj kenarında oluşan adacıklarda aileleri ile birlikte serinledi.

Adana'da barajlarda kuraklık alarmı

ADANA - Adana'da hissedilen sıcaklık rekor seviyelere ulaşırken, kuraklık nedeniyle Kozan Barajında su seviyesi yüzde 33'e kadar düştü.

Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kuraklık nedeni ile suyun tasarruflu kullanılması için uyarılarda bulundu. Kozan barajında geçmiş yıllarda yüzde 50 üzeri seviyelerde olan baraj doluluk oranı sıcaklıklara bağlı olarak buharlaşmanın yoğun olmasıyla yüzde 33,3 seviyelerine kadar düştü. Kozan Barajı çevresinde oluşan adacıklar havadan dron ile görüntülenirken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar baraj kenarında oluşan adacıklarda aileleri ile birlikte serinledi.

Bölgeye dinlenmeye gelen vatandaşlardan Emrah Ataş, "Kozan'da hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde. Özellikle narenciye ve bahçe sulamada kullan Kozan baraj suyu şuan yüzde 40'ın altına düşmüş durumda. El-Nino sıcakları ve Afrika sıcakları bölgede yoğun hissediliyor. İnşallah bu sıcaklar önümüzdeki günlerde azalır. İnşallah narenciye bahçelerinde damlama sistemi kurularak su israfının da önüne geçilir. Şuan bizlerde ailelerimizle gelip burada biraz serinliyor ve dinleniyoruz. Bulunduğumuz yerlerde eskiden sular vardı ama şimdi adacıklar var" diye konuştu.