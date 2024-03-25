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Adana'da 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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Adana'da 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kentte son bir ayda park halindeki 4 motosiklet kilitleri kırılarak çalındı.

Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarla hırsızlıkları gerçekleştiren 4 zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23), Özcan Ç. (20) ve Mehmet Ç. (23) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan Mehmet Ç'nin ifadesinde, motosikletin sahibinin arkadaşı olduğunu ve şaka amacıyla motosikletini çaldığını, polislerle yolda karşılaşınca korkup kaçtığını öne sürdü. Polislerin motosikletini bulup teslim ettiği Mehmet K'nin ise zanlı Mehmet Ç'yi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman U. ve Mehmet Kemal G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olaylarından bazıları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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