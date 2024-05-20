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Adana'da 32 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu da bulundu. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerinin denetimlerinde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerini 12-18 Mayıs'ta sürdürdü.

Bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 26 tabanca ve 6 av tüfeği, çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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