Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Operasyon: Başkan Karalar Tepki Gösterdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün 10 belediye çalışanının "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Karalar, "Bizim olduğumuz bir yerde, bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz; görevimizi halka layık olacak, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, ona layık olmanın bilincinde yapıyoruz. Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise "Kör şafak karanlığında, burada bir yolsuzluk aramak için gelmediler. 31 Mart seçimlerinde, AKP iktidarının seçim startını verdiler. Ama avuçlarını yalarlar. Yanlış yerden başladılar" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bugün, "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiaları ile operasyon düzenlendi. Belediye binasında arama yapan ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet Sızlı ile birlikte 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Erhan Adem ve CHP Adana Milletvekilleri, Adana ve Osmaniye İl Başkanları ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediye binası önünde yaptıkları açıklamayla, operasyona tepki gösterdi.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZDE KANUNA AYKIRI BİR ŞEY ASLA OLMAZ. BİZ, BİRİLERİNE PARA KAZANDIRMAK NİYETİYLE BURAYA GELMEDİK"

Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Öncelikle Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Beni aradılar ve Adana'nın yanında olduklarını beyan ettiler. Biz de büyükşehir belediye başkanı olarak, kardeşiniz Zeydan Karalar olarak bize verdiğiniz bu önemli görevi layıkıyla, milletin parasını yediemin gibi koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Bizim olduğumuz bir yerde, bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz; görevimizi halka layık olacak, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, ona layık olmanın bilincinde yapıyoruz. Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz. Kamuya zarar olmaz. Biz, birilerine para kazandırmak niyetiyle buraya gelmedik. İşimizi, kanunun bize verdiği yetkiler doğrultusunda yaparız. Asla ve asla kanun dışı bir şey olmaz, bunu net bir şekilde söyleyeyim. Her şeyimiz düzgündür. ve bugüne kadar müfettişlerin buradan eksik olmadığını bilirsiniz. Ne istemişlerse bütün evrakları eksiksiz vermişiz. Emniyet, KOM, savcılık bizden ne istemişse eksiksiz vermişiz, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim çekineceğimiz bir işlemimiz yoktur ve asla olmayacaktır. Beni bilirsiniz, her şeyi en ince detayına kadar incelerim. 10 yıldır belediye başkanıyım, ne benim ne elemanlarımın karıştığı en ufak bir olay olmamıştır. Bir kadın çalışanımızın odası aranmaya gelirken sanki bir hücre evi, sanki bir terörist yuvası basılır gibi TOMA ile gelmek şık olmamıştır."

"HERKES BİLİYOR Kİ 31 MART'TA BURADAKİ BAŞKAN DEĞİŞMEYECEK"

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şunları söyledi:

"Bu sabah, kör şafak karanlığında gelen kamu görevlileri, burada bir yolsuzluk aramak için gelmediler. 31 Mart seçimlerinde, AKP iktidarının seçim startını verdiler. Eğer yolsuzluk operasyonu olsaydı, zaten o görevlilerin evleri belli, bu prosedürleri herkes biliyor. Seçim startını Adana'da verdiler ama avuçlarını yalarlar. Yanlış yerden başladılar. Sayın Genel Başkanımız, meseleden haberi olur olmaz beni arayıp 'Hemen Adana'ya gidiyorsun. Orada demokrasiye, insanların seçme hakkına operasyon var' dedi. Ama biliyoruz, Çukurova'nın sarı sıcak yurttaşları, her zaman zulme karşı başkaldırmıştır. İtibar dediğiniz sabah yapılan şafak operasyonlarıyla yıkılmaz çünkü itibar dediğiniz gönüllerdedir. Hatırlayın, tam 5 yıl önce, Sayın Zeydan Karalar burada göreve geldiğinde, gelirinin 4 katı borcu vardı. İcra geldi bu binaya, Sayın Başkan'ın masasını bile alıp götürdüler. Ama bu belediye şimdi peşin iş yapar hale geldi. Eğer bir yolsuzluk aranıyorsa hemen yanı başımızda Yüreğir Belediyesi'ne gitsinler. Personeline para veremeyen bu belediye, şu anda nakit parayla projelerini yapar hale geldi. ve herkes biliyor ki 31 Mart'ta buradaki başkan değişmeyecek. Biz CHP olarak bu ülkenin nasıl ki cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve garantörüysek demokrasi yolunda yapılan tüm algı çalışmalarına karşı duracağız. Bu dezenformasyon çukurunda, saray iktidarını boğacağız."