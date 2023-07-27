Adalet Bakanı Tunç, CEKUT ekibini kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekibi üyelerine deprem ve afet bölgelerindeki başarılı çalışmaları dolayısıyla plaket takdim etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekibi üyelerine deprem ve afet bölgelerindeki başarılı çalışmaları dolayısıyla plaket takdim etti.

Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ve afet bölgelerinde görev alan CEKUT ekibini kabul etti.

Başarılı çalışmalarından dolayı CEKUT ekibine teşekkür eden Tunç, arama kurtarma çalışmalarında yer alan CEKUT üyelerine plaket verdi.

CEKUT'un 326 gönüllüden oluştuğunu, 2 bin 448 gönüllünün eğitimlerinin devam ettiğini belirten Tunç, 19 ilde 21 ekibin bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Tunç, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan CEKUT'un 41 kişiyi enkazdan kurtardığını bildirdi.

CEKUT'un arama kurtarmada kullanabileceği her türlü ekipmana sahip olduğunu ifade eden Tunç, AFAD koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yılmaz Tunç, Bartın'da ve Batı Karadeniz'deki sel afetinde de CEKUT'un görev yaptığını kaydetti.