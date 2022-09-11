ABERDEENSHİRE - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınacak Güncel Haberler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi hayatını kaybettiği Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınacak. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi hayatını kaybettiği Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınacak. Güncel Kaynak: AA / Bilal Acar England Güncel Haberler

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