ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore'nin batısında düştü. Kazada herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv, 11 Aralık 2023

1. Gunsan'daki Kunsan Hava Üssü'nden çeşitli görüntüler (çekim tarihi: 11 Aralık 2023) (Xinhua/Yonhap)

2. F-16 savaş uçağının çeşitli görüntüleri (arşiv) ( Güney Kore Savunma Bakanlığı aracılığıyla)

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore'nin batısında düştü. Kazada herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Yonhap Haber Ajansı ve yerel YTN televizyonunun Pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD Kore Kuvvetleri'ne (USFK) ait savaş uçağı sabah saatlerinde başkent Seul'un yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Gunsan kentinde bulunan Kunsan Hava Üssü yakınlarında bir eğitim tatbikatı sırasında düştü.

Pilotun acil çıkış yapması sayesinde kazada henüz ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Seul'den bildiriyor. (XHTV)