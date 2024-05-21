ABD ve Avustralya'daki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

ABD'deki üniversitelerde başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, uyarılara rağmen ABD ve Avustralya'daki kampüslerde ve mezuniyet törenlerinde tüm hızıyla devam ediyor.

Filistin'e destek gösterilerinin devam ettiği ABD'nin Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı.

Mezun öğrencilerin yaklaşık 150'si, Filistin'le dayanışma amacıyla töreni terk ederken bazı katılımcılar protestoyu alkışladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, mezun öğrencilerin "sorunsuz bir şekilde töreni terk ettiği" ifade edildi.

Öte yandan, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindeki Drexel Üniversitesi öğrencileri, kurdukları Gazze Dayanışma Kampı'yla Filistin'e desteklerini sürdürüyor.

Üniversite Rektörü John Fry, kampüste yaşamı "olumsuz etkilediğini" öne sürdüğü kampın devam etmesine izin verilemeyeceğini belirtti.

Göstericilere, kamp alanını terk etmeleri çağrısında bulunan Fry, çadırları kaldırmak için "gerekli tedbirleri" aldıklarını söyleyerek gösterilere müdahale edilebileceğini kaydetti.

Kamptaki göstericiler ise gösterilerinin "nefret söylemi içermediğini" ifade ederek üniversite yönetimiyle polislerin "göz korkutmaya çalıştığını" ifade etti.

Öte yandan, Connecticut'taki Wesleyan Üniversitesi'nde de öğrencilerle üniversite yönetiminin İsrail'le bağlantılı yatırımların yeniden değerlendirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Avustralya'daki üniversitelerde de gösteriler sürüyor

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri 7 gündür devam ediyor.

Polis, bazı öğrencilerin eylemler sırasında yüzlerini kapatmaya başladığını ve bunun "polise karşı güç kullanacaklarına" işaret ettiğini öne sürdü.

Victoria Eyaleti Başbakanı Jacinta Allan da göstericilerin "sorumsuzca davranışlarından bıktıklarını" kaydederek öğrencilerin eğitimlerine geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer yandan okul yönetimi, üniversitenin Arts West Fakültesi'nde öğrencilerin gösteri için kurdukları kamplarını kaldırılmaları uyarısında bulunarak, binayı boşaltmamaları halinde öğrencilerin okuldan uzaklaştırılabileceği uyarısında bulundu.

Queensland Üniversitesi'nde de polis, Filistin'e destek gösterilerinde 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, nisanın ortasında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, 18 Nisan'da, göstericilerin dağıtılması ve eylemlerin sonlandırılması için New York polisinden yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel bir hal almıştı.