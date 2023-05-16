ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ile görüştü

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan, BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ile dün Beyaz Saray'da görüştü.

Sullivan'ın görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden'ın Yemen'deki savaşı sona erdirme taahhüdünün altını çizdiği belirtilen açıklamada, BM arabuluculuğundaki ateşkesin geçen yıl yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, Yemen'deki insani krizi hafifletmek için devam eden bağış desteğinin önemine işaret eden tarafların, ateşkesten BM liderliğindeki kapsamlı ve kapsayıcı siyasi sürece geçiş çabaları devam ederken yakın temas halinde kalma konusunda anlaştıkları aktarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.