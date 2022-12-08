ABD'nin New York Kentinde Solunum Yolu Hastalıklarında Artış Yaşanıyor

NEW YORK, 8 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki bir mağazada soğuk algınlığı ve grip ilacı stoklarının azaldığı görülüyor, 7 Aralık 2022. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19, grip ve solunum sinsityal virüs (RSV) dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor ve bu durum hastaneler üzerindeki yükü daha da ağırlaştırıyor. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)