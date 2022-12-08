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ABD'nin New York Kentinde Solunum Yolu Hastalıklarında Artış Yaşanıyor

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ABD'nin New York Kentinde Solunum Yolu Hastalıklarında Artış Yaşanıyor

NEW YORK, 8 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki bir mağazada soğuk algınlığı ve grip ilacı stoklarının azaldığı görülüyor, 7 Aralık 2022.

NEW YORK, 8 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki bir mağazada soğuk algınlığı ve grip ilacı stoklarının azaldığı görülüyor, 7 Aralık 2022. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19, grip ve solunum sinsityal virüs (RSV) dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor ve bu durum hastaneler üzerindeki yükü daha da ağırlaştırıyor. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri New York Aralık Güncel Haberler

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