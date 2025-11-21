Haberler

ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı ortaya çıktı

ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

The Associated Press (AP) ajansı, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planın taslağının elde ettiği kopyasını paylaştı. 28 maddelik plan, Kiev yönetiminin birçok taviz vermesini öngörürken, Ukrayna ordusunun 600 bin personelle sınırlandırılması ve ülkenin NATO'ya katılımının rafa kaldırılması talep ediliyor.

  • ABD'nin Ukrayna planı, Donbas bölgesinin Rusya'ya verilmesini ve Ukrayna ordusunun 600 bin personelle sınırlandırılmasını içeriyor.
  • Plan, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının rafa kaldırılmasını ve dondurulmuş Rus varlıklarından 100 milyar doların Ukrayna'da yeniden inşa için kullanılmasını talep ediyor.
  • Taslakta, Kırım, Luhansk ve Donetsk'in fiilen Rusya'ya ait olarak tanınması ve Rusya'nın beş bölge dışındaki toprakları terk etmesi yer alıyor.

ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı olduğu iddia edilen metnin detayları ortaya çıktı. The Associated Press (AP) ajansı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırlandığı öne sürülen planın taslağının kopyasını paylaştı.

Metne göre Ukrayna'dan işgal altındaki Donbas bölgesini Rusya'ya vermesi isteniyor. Ayrıca Ukrayna ordusunun 600 bin personelle sınırlandırılması ve ülkenin NATO'ya katılımının rafa kaldırılması talep ediliyor. Plan kabul görürse Rusya'nın birçok talebi gerçekleştirilmiş olacak.

Anlaşmada son dönemde Ukrayna'yı çalkalayan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir madde de yer alıyor. Kimliğinin paylaşılmaması şartıyla gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, basına sızan taslak metinde Kiev yönetiminin sonradan önemli bir değişikliğe gittiğini belirtiyor.

Taslakta yolsuzluk iddialarının detaylandırılması amacıyla, "Ukrayna, aldığı tüm yardımları kapsamlı denetime tabi tutacak ve hataları düzeltmek ya da savaştan yasadışı kazanç sağlayanları cezalandırmak için yasal bir mekanizma oluşturacak" maddesi yer alıyordu.

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI

Kiev'in bu maddenin "savaştaki tüm taraflar savaş sırasındaki eylemleri için tam af alacak ve gelecekte herhangi bir talepte veya bulunmayacaklarını kabul edecekler" şeklinde değiştirilmesini istediği aktarılıyor.

Öte yandan planda dondurulmuş Rus varlıklarından 100 milyar doların, ABD öncülüğünde Ukrayna'da yeniden inşa ve yatırım için kullanılması maddesi de yer aldı.

Ukrayna'da 100 gün içinde seçimlerin düzenlenmesi detayını da içeren taslak planda tüm tutuklular ve cesetlerin, "tamamına karşılık tamamı" esasına göre takas edilmesi, çocuklar dahil olmak üzere tüm sivil tutuklular ve rehinelerin iade edilmesi de ele alındı.

TOPRAKLAR İADE EDİLECEK

Taslak planda Kırım, Luhansk ve Donetsk'in, fiilen Rusya'ya ait olarak tanınması, bu tanımaya ABD'nin de dahil olması,
Herson ve Zaporijya'nın temas hattı boyunca dondurulması konusu da yer alırken,Rusya'nın beş bölgenin dışında kontrol ettiği diğer kararlaştırılmış toprakları terk edeceği belirtildi.

UKRAYNA TASLAK PLANI ABD'DEN ALDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

ABD merkezli Axios internet sitesinin 19 Kasım'da ismi açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberde ise Ukrayna yönetiminin bu plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.
Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Edemez ama anlaşmaya gider

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.