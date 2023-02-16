ABD'li Müsteşar Yardımcısı Donfried: Dendias ile Çavuşoğlu'nu birlikte görmek etkileyiciydi

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Karen Donfried, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye ziyarette bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nu bir arada görmenin etkileyici olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Karen Donfried, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye ziyarette bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nu bir arada görmenin etkileyici olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 16-22 Şubat'ta yapacağı Almanya, Türkiye ve Yunanistan ziyareti üzerine bilgilendirmede bulunan Donfried, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerden dolayı Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım elini uzatmasını değerlendirdi.

Donfried, Türkiye ile Yunanistan'ın iki önemli NATO müttefiki olduğuna vurgu yaparak, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerin güçlü olmasının her zaman ABD'nin menfaatine olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi ziyaret etmesine değinen Donfried, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Dendias ile Bakan Çavuşoğlu'nu birlikte görmek etkileyiciydi. Türkiye'de korkunç bir yıkıma neden olan deprem açıkçası hepimize ortak insanlığımızı hatırlattı. Gerçekten şu an için gerekli olan budur. Müttefikler bunun içindir. Dostlar bunun içindir. Birimiz sıkıntıya düştüğümüzde geri kalanlarımız yardım etmek için elimizden geleni yapmamız gerekir."

Avrupa, Çin konusunda artık ABD ile çok daha benzer bir bakış açısında sahip

Avrupa güvenliği ve Çin konusundaki sorulara da yanıt veren Donfried, Çin tehdidinin ABD'nin transatlantik ilişkilerini güçlendirmede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Donfried, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır Avrupa ve transatlantik ilişkiler üzerine çalışan biri olarak, Avrupa'nın Çin'e yaklaşımının beş yıl öncesine göre bize çok daha yakın bir noktaya gelmesinden etkilendim. Birçok Avrupalı ortağımız Çin'i Avrupa ürünlerinin ihraç edileceği bir yer olarak görüyordu. Çin, Yol-Kuşak İnisiyatifini başlattığında Avrupa bir anda Çin'in Avrupa'ya gelmekte olduğunu ve stratejik altyapıları satın aldığını gördü. Bu onların Çin'e yönelik bakış açısını değiştirdi."

ABD'nin de Çin'e nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda Avrupa ile çok önemli görüşmeler yaptığını aktaran Donfried, Çin ile Rusya'nın oldukça yakın ortaklar haline geldiğini ve Pekin'i Rusya'ya Ukrayna savaşında destek vermemesi konusunda uyarmaya devam ettiklerini dile getirdi.