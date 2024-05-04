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ABD'de küçük uçak plaja acil iniş yaptı

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ABD'nin New York kentinde motorunda arıza meydana gelen küçük bir uçak, plaja acil iniş yaptı. Pilot ile bir yolcunun bulunduğu uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu pilot, tek motorlu uçağı Long Island adasındaki Cedar Plajına indirdi. Olayda yaralanan olmadı ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) soruşturma başlattı.

- ABD'de küçük uçak plaja acil iniş yaptı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde motorunda arıza meydana gelen küçük bir uçak, plaja acil iniş yaptı.

ABD'nin New York kentinde pilot ile bir yolcunun bulunduğu Cesna 152 uçağının motorunda arıza meydana geldi. Acil iniş kararı alan pilot, tek motorlu uçağı "Long Island" adasındaki Cedar Plajına indirdi. O anlar plajdaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayda yaralanan olmadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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