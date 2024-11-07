ABB Meclisinde Konser Tartışmaları: 98 Konser İçin 69 Milyon TL
Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiği iddiası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kavgaya neden oldu. Meclis üyeleri, tekme tokat kavga ederken, o anlar kameraya yansıdı.
Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş'e 69 milyon TL verildiği iddiası ile başlayan tartışma Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda kavgaya dönüştü
nkara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, belediyenin 4 yılda 98 konser için 69 milyon lira bütçe ayrıldığını ve ihalesiz bir şekilde tek bir şirkete peşkeş çekildiğini iddia etti. Yalçın, milli değerlerin istismar edildiği yönündeki suçlamalara da yanıt vererek, Ankaralıların hakkını sormaya devam edeceklerini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Hakaretler ederek bize saldırmışlardır. Milli bayramları, milli değerleri istismar eden bizler hiçbir zaman olmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli değerlere nasıl sahip çıktığımızı 85 milyon hemşerimizin tamamı bilmektedir." dedi.Yalçın, Belediye Meclisi Konferans Salonu önünde yaptığı açıklamada, bugün ABB meclis toplantısında Ankara'nın gündemini meşgul eden "konser" konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti.
"Bir günlük Ebru Gündeş konserine ABB yönetimi, 69 milyon lira bütçe ayırmış. 69 milyon lira tek bir şirkete milletin kasasından doğrudan teminle, ihalesiz bir yöntemle peşkeş çekilmiştir" ifadelerini kullanan Yalçın, konuyu araştırdıklarında bunun tek bir konser olmadığını 4 yılda toplam 98 konserin, milletin bütçesinden ihalesiz usulle tek bir şirkete peşkeş çekildiğini gördüklerini kaydetti.
Yalçın, daha sonra Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon lira ödeme yapıldığının ortaya çıktığını öne sürdü.
Toplantıda, ABB Meclisi'ne 98 konsere ne kadar para ayrıldığını soran soru önergesi sunduklarını söyleyen Yalçın, geçen yıl 29 Ekim'de yapılan Candan Erçetin konserine Ankara'nın bütçesinden 80 milyon 40 bin lira ödeme yapıldığını belgeleriyle sunarak cevabının verilmesini talep ettiklerini ifade etti.
Yalçın, "'Ankara'yı ortak akılla, istişareyle yöneteceğiz' diyenler, cevap vermek yerine bizim asıl derdimizin Ankaralının bütçesinden harcanan yüz milyonlar olmadığını ve bizim asıl derdimizin milli bayramlar olduğu suçlamasını yaparak üzerimize saldırmışlardır." dedi.
"Bizim milli değerlerle en ufak bir sorunumuz yoktur"
Konunun çarpıtılmasının, yüz milyonlarca liranın bir şirkete peşkeş çekildiğinin üzerini örtme ve kumpas çabası olduğunu söyleyen Yalçın, Ankaralıların hakkını sormaya devam edeceklerini belirtti.
Meclis üyelerine cevap veremeyenlerin darp girişiminde bulunduklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Hakaretler ederek bize saldırmışlardır. Milli bayramları, milli değerleri istismar eden bizler hiçbir zaman olmadık. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli değerlere nasıl sahip çıktığımızı 85 milyon hemşerimizin tamamı bilmektedir. Bizim milli değerlerle en ufak bir sorunumuz yoktur. Milli değerleri, milli bayramları adeta bir rant kapısı haline dönüştüren işte ABB yönetimi ve CHP'li belediyelerdir. Ankara'nın onlarca sorunu varken trafik, toplu taşıma, altyapı gibi konularda onlarca sorunu varken sigorta prim borçları, vergi borçlarında Türkiye rekoru kıran bir belediye oralara bütçe ayırmayıp konserlere, belli organizasyon şirketine milletimizin yüz milyonlarca hatta 98 konserde, 4 yılda milyarlarca lirasını peşkeş çekmiştir. Bugünkü çabaları da işte üstünü örtme çabasıdır. Bugünkü saldırıları da agresif tutumları da tamamen ortaya çıkan bu vurgunun üstünü örtme çabasıdır. Şunu unutmasınlar. Milletimizin hakkını savunmaya, birilerine peşkeş çekilen milyarları sormaya, sorgulamaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz."