ABB Meclisinde Konser Tartışmaları: 98 Konser İçin 69 Milyon TL

Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş'e 69 milyon TL verildiği iddiası ile başlayan tartışma Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda kavgaya dönüştü

nkara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, belediyenin 4 yılda 98 konser için 69 milyon lira bütçe ayrıldığını ve ihalesiz bir şekilde tek bir şirkete peşkeş çekildiğini iddia etti. Yalçın, milli değerlerin istismar edildiği yönündeki suçlamalara da yanıt vererek, Ankaralıların hakkını sormaya devam edeceklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Hakaretler ederek bize saldırmışlardır. Milli bayramları, milli değerleri istismar eden bizler hiçbir zaman olmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli değerlere nasıl sahip çıktığımızı 85 milyon hemşerimizin tamamı bilmektedir." dedi.