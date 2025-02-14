ABD'nin eleştirilerine maruz kalan AB yönetimi bir kez daha Ukrayna faturasını gündeme getirdi

Ukrayna'ya bugüne kadar yaptıkları askeri yardım tutarını bir kez daha hatırlattı. "Toplam desteğimiz 134 milyar avroya ulaşıyor. Bu, başka herhangi bir aktörün katkıda bulunduğundan daha fazla. Buna 52 milyar dolar askeri yardım da dahil. ABD ile aynı seviyede" dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın barış müzakerelerine güçlü bir pozisyonda başlamaması halinde, bunun AB kadar ABD'nin de zararına olacağını söyledi.

DAHA İŞLEMSEL YOL ÇAĞRISI YAPTI

Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) açılışında konuştu. "Münih'teki görevimiz sadece bu yeni jeopolitik manzarayı tanımlamak değil, onu transatlantik değerlerimizin sürmesini ve çıkarlarımızın savunulmasını sağlayacak şekilde şekillendirmek." diyen von der Leyen, şöyle konuştu: Çünkü bazıları tarafından etki alanları inşa etme yönünde açık bir girişim var. Dünya düzenine dair rekabet eden vizyonlar, küresel meselelere daha işlemsel bir yaklaşıma yol açıyor. Avrupa'nın bu yeni gerçeklikte gelişmek için değişmesi gerekiyor. Önümüzde bizi neyin beklediği konusunda akıllı ve açık görüşlü olmalıyız. Von der Leyen, Rusya'dan AB'nin egemenliği ve güvenliğine yönelik zorluklara, Çin ile ABD arasındaki iki kutuplu çatışmaya kadar birçok zorluğun üzerinde iyi düşünülmesi gereken konular olduğuna dikkati çekti.

"BAŞARISIZ OLURSAK AB VE ABD DE BAŞARISIZ OLUR"

Bunların başında Ukrayna'nın ve Avrupa'nın savunulmasının geldiğini belirten von der Leyen, Ukrayna-Rusya'nın barış görüşmelerindeki başlangıç pozisyonlarına değinerek, şunları anlattı: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaklaşımını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inkiyle karşılaştıralım. En zor koşullarda bile Başkan Zelenskiy, ülkesinin ve şehitlerin fedakarlığını onurlandıran bir barış için çalışmaya hazır. Zelenskiy'nin en başından beri söylediği gibi, 'Ukrayna herkesten daha fazla barış istiyor.' Son yılların dehşetinin bir daha asla tekrarlanmaması için adil ve kalıcı bir barış. Öte yandan, Başkan Putin görüşmeye istekli olduğunu söylüyor ancak hangi şartlarda? İlgi alanının bu savaşı uzatmak olmadığını göstermek ona kalmış. Ukrayna'yı yok etme hırsından vazgeçtiğini göstermek ona kalmış. Çok açık konuşayım. Başarısız bir Ukrayna Avrupa'yı zayıflatır ancak aynı zamanda ABD'yi de zayıflatır. Asya-Pasifik'teki zorlukları yoğunlaştıracak ve ortak çıkarlarımızı tehdit edecektir. Çünkü gördüğümüz şey şu ki otoriter liderler, komşunuzu işgal edip uluslararası sınırları ihlal ettiğinde bunun cezasız kalıp kalmayacağını dikkatle izliyorlar. ya da gerçek caydırıcı faktörler olup olmadığını. Hangi eylemleri seçtiğimizi. Bu yüzden bunu doğru yapmamız çok önemli.

"AB, UKRAYNA'YA ABD KADAR ASKERİ YARDIMDA BULUNDU"

ABD ile çalışarak adil ve kalıcı bir barışı sağlayabileceğine inandığını belirten von der Leyen, şöyle devam etti: Avrupa'nın çok önemli miktarda katkıları var. Ukrayna'ya mali ve askeri olarak toplam desteğimiz 134 milyar avroya ulaşıyor. Bu, başka herhangi bir aktörün katkıda bulunduğundan daha fazla. Buna 52 milyar dolar askeri yardım da dahil. ABD ile aynı seviyede. Buna ek olarak Rusya'nın ekonomisini önemli ölçüde zayıflatan sert yaptırımlar uyguladık. Birbiri ardına tabuları yıktık ve Rus gazına olan bağımlılığımızı yok ettik." Von der Leyen, Ukrayna'nın AB'ye katılımı konusunda çalıştıklarını, bu ülkenin geleceğinin AB'de olduğunu kaydetti.