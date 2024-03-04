AB Türkiye'ye vize kolaylığı sağlıyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Vizeye erişimi kolaylaştırmayı sağlıyoruz. 2023 itibarıyla baktığımızda Türkiye'de, önceki yıllara göre en yüksek sayıda Şengen vizesi verilmiş. Herhalde tüm dünyada en fazla sayıda Şengen vizesinin verildiği ülke." dedi.

Meyer-Landrut, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen AB - Kayseri İş Dünyası Formu'nda yaptığı konuşmada, "Yeşil mutabakat" ve "Dijital Dönüşüm"ün AB için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin bu alanda önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye'nin sıfır emisyon hedefini tanımladığını, Ulusal Eylem Planı yaptığını ve aynı zamanda karbonsuzlaştırma konusunda öncelikli sektörleri belirlediğini anlatan Meyer-Landrut, bunların önemli adımlar olduğunu dile getirdi.

AB ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin çok güçlü olduğuna değinen Meyer-Landrut, "AB üye ülkeleri ve Türkiye arasında 2023'te 206 milyar avrodan fazla ticaret hacmi gerçekleşmiş. Gerçekten çok önemli bir rakam." diye konuştu.

"Tüm üye devletler bu sorunu çözmek için çok titiz şekilde çalışıyor"

Gümrük Birliği hakkında bilgiler veren Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"Gümrük Birliğinin 2016'da güncellenmesiyle ilgili bir öneride bulunulmuştu. Komisyon da her iki taraf açısından bu anlaşmanın güncellenmesinin büyük potansiyeli, avantajları olduğunu kabul etmişti. Karşılaştığınız bazı sorunlardan, zorluklardan bahsettiniz. Biz de Gümrük Birliğinin uygulanmasında birtakım zorluklar yaşıyoruz. Ticareti engelleyici konular diyoruz buna. Bu konuda da yapılan çalışmalar, geçen yaz atılan adımlar daha somut sonuçları bize sağlayacak ve burada ifade edilen hedeflere ulaşılabilecek. Vizeyle ilgili şunu net olarak söylemek isterim. Hepimiz, tüm üye ülkeler ve konsolosluklar, gerçekten özellikle iş insanları için vize sağlama konusunda çok çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığıyla da çalışarak vize konusunun kolaylaştırılmasının yollarını bulmaya çalışıyoruz. Vizeye erişimi kolaylaştırmayı sağlıyoruz. 2023 itibarıyla baktığımızda Türkiye'de, önceki yıllara göre en yüksek sayıda Şengen vizesi verilmiş. Herhalde tüm dünyada en fazla sayıda Şengen vizesinin verildiği ülke. Dolayısıyla bir politika değil, birtakım pratik çalışmaların yapılması gerekiyor bu zorlukların aşılması için. Zorlukların, iş dünyasının ihtiyaçlarının farkındayız ama şundan emin olun ki tüm üye devletler bu sorunu çözmek için çok titiz şekilde çalışıyor."

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da Kayseri'nin ticarette önemli kentlerden biri olduğunu ve istikrarlı şekilde ilerlediğini anlattı.

"Avrupa Birliği ile siyah beyazlar değil, gri alanlar var. Biz bunları beyaza boyamak istiyoruz. Bu beyazı boyarken de Kayseri'nin kapasitesini, potansiyelini kullanmak istiyoruz." diyen Bozay, büyükelçilerden, ikili düzeyde her konunun olurundan çözülmesini talep etti.

Bozay, birçok Avrupa ülkesi ile büyük ticareti olan Türkiye'nin bu durumu ileriye taşıması gerektiğini de vurguladı.

"Şoför vize alamıyor ki kamyon gitsin"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise AB'nin Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya ve konfeksiyon gibi alanlarda Avrupa'nın ana tedarikçisi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, 2 yıl sonra AB ile ekonomik ilişkilerin en önemli ayağı olan Gümrük Birliğinin 30'uncu yılına girileceğini belirtti.

Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunan Hisarcıklıoğlu, AB Konseyinin mart ayında Gümrük Birliğinin güncellemesi konusunda çalışmalara başlaması için komisyona yetki vermesini beklediklerini söyledi.

Vize konusunun önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye AB ilişkilerinde çok ciddi bir sorun haline geldi. Avrupa Birliği'ni de çok anlayabilmiş değilim. İş adamlarının önünü açacak vize kolaylığını niye yapmaz Avrupa Birliği? Özellikle vizelerin iş dünyasına kolaylaştırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kapıkule'den nasıl çıkacaklar? Kota var, şoföre vize var. Şoför vize alamıyor ki kamyon gitsin. Yani tarife dışı bir engel var. Bunların düzeltilmesine de ihtiyaç var."

Program, konuşmaların ardından protokol üyelerinin hediye takdimiyle sona erdi.