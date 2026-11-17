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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Suriye ile ilişkileri ilerletmek üzere bir Ortaklık Anlaşması için çalışmaya hazır olduklarını belirterek, siyasi diyaloğu derinleştirmeyi, ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Suica, Şam'a düzenlediği ikinci ziyarette Suriye ile AB ortaklığında düzenlenen Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu marjında basına açıklamalarda bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Suica, görüşmede AB-Suriye ilişkilerini, ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini ve yatırımların teşvik edilmesini ele aldıklarını aktardı.

Suica, "İnsan haklarına saygı ve azınlıkların korunmasının Suriye ile ilişkilerimizin temelini oluşturduğunu da vurguladım. Tüm Suriyeliler, ülkelerinin geleceğinde söz sahibi olmalı." dedi.

Suriye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu'nun açılışını yaptıklarını söyleyen Suica, forumda uluslararası desteğin koordinasyonu ve Suriye'nin öncelikleri doğrultusunda özel yatırımların çekilmesine odaklanıldığını kaydetti.

Suica, bu çalışmalarla işletmelerin yeniden açılmasının, insanların iş bulmasının ve temel hizmetlerin yeniden işler hale gelmesinin amaçlandığını dile getirdi.

AB'den 1 milyar avroyu aşkın destek taahhüdü

AB'nin Suriye'nin toparlanmasına somut destek sağladığını belirten Suica, Aralık 2024'ten bu yana insani yardım, kalkınma ve istikrarın sağlanması için 1 milyar avroyu aşkın kaynak taahhüt ettiklerini söyledi.

Suica, Haziran 2025'te Şam'a yaptığı ilk ziyarette 175 milyon avroluk destek açıkladığını hatırlatarak, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de ocakta, bu yıl ve gelecek yıl toparlanmanın desteklenmesi ve insani yardım sağlanması amacıyla 620 milyon avroluk kaynak duyurduğunu aktardı.

Suriye kurumlarının reformları hayata geçirmesine ve yatırım koşullarının oluşturulmasına yardımcı olacak AB destekli Suriye Teknik Yardım Merkezi'ni bu sabah resmen faaliyete geçirdiklerini bildiren Suica, çalışma arkadaşlarıyla birlikte AB tarafından finanse edilen iki sözleşmeye de imza attıklarını belirtti.

Suica, sözleşmelerin Suriye'de özel sektörün toparlanmasını desteklemeyi ve adalete erişimi iyileştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Suriye ile Ortaklık Anlaşması hazırlığı

Bir milyar avroluk destek paketinin uygulanması kapsamında, Mayıs 2025'te Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdıklarını hatırlatan Suica, güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirler ile Beşşar Esed ve bağlantılı kişilere yönelik yaptırımların korunduğunun altını çizdi.

Suica, 1978 tarihli AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nı da tamamen yeniden uygulamaya koyarak ticaretin önünü açtıklarını belirtti.

"AB-Suriye Ortaklık Anlaşması için çalışarak ilişkilerimizi daha ileri taşımaya hazırız." diyen Suica, bu konuda dün katıldığı AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda mutabakata varıldığını anımsattı.

Suica, AB'nin siyasi diyaloğu derinleştirmek, ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve Suriye'nin Avrupa-Akdeniz alanına yeniden entegrasyonunu desteklemek istediğini söyledi.

Suriye'nin AB'nin Akdeniz Paktı'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Suica, sivil toplumun da ülkedeki geçiş sürecinde hayati rol oynadığını ifade etti.

Gelecek toplantı sivil topluma yönelik

Suica, aralıkta Şam'da yapılması planlanan bir sonraki diyalog etkinliğinin, sivil toplumun geçiş sürecine daha fazla katkı sunmasını görüşmek üzere sivil toplum temsilcileri ile yetkilileri bir araya getireceğini aktardı.

Her toplum kesiminin kendine yer bulduğu barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin hem Suriyelilerin hem komşu ülkelerin hem de Avrupa'nın çıkarına olduğunu belirten Suica, "AB, ülkenizi yeniden inşa etmek ve geleceğinizi şekillendirmek için Suriye ve halkıyla ortaklığını derinleştirmeye hazır." diye konuştu.

Ortaklık Anlaşması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas dün yaptığı açıklamada Ortaklık Anlaşmasının imzaya hazırlanması için üye ülkelerle teknik ve hukuki çalışmalar yürütüleceğini, eş zamanlı olarak güncellenmiş bir anlaşmanın müzakeresi için yeni yetki alınması üzerinde çalışılacağını bildirmişti.

AB ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çerçevesini oluşturan 1977 tarihli İşbirliği Anlaşması'nın yerini alması amacıyla hazırlanan Ortaklık Anlaşması, 14 Aralık 2008'de paraflanmış ancak Esed rejiminin insan hakları siciline ilişkin kaygılar nedeniyle imzalanmamıştı.

Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye ile ilişkilerini aşamalı olarak geliştiren AB, Mayıs 2025'te güvenlik gerekçesiyle uygulanan tedbirler hariç ekonomik yaptırımları kaldırmıştı.

AB Konseyi, 11 Mayıs 2026'da İşbirliği Anlaşması'nın kısmen askıya alınmasına son verilmesini kararlaştırmış, aynı gün Brüksel'de ilk AB-Suriye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı düzenlenmişti.

Kaynak: AA