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AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı

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Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, insan hakları ve demokrasi ihlalleri gerekçesiyle yaptırımların 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi. Yaptırımlar kapsamında mal varlıkları dondurulan kişilere seyahat yasağı getirildi.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını bildirdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ordunun yönetime el koymasının ardından geçen 3 senede devam eden "insan hakları ve demokrasi ihlalleri" gerekçesiyle Myanmar'a yönelik yaptırımların 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 103 kişi ve 21 kuruluşa uygulanan yaptırımlar kapsamında listelenen kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu, bunlara doğrudan veya dolaylı fon sağlanmasının yasaklandığı ve AB'ye seyahat yasağı getirildiği hatırlatıldı.

AB'nin Myanmar'a yönelik diğer kısıtlayıcı önlemlerinin halen yürürlükte olduğu anımsatılan açıklamada, buna silah ve teçhizat ambargosu, içeride baskı için kullanılabilecek iletişim teknolojilerine ihracat kısıtlamaları, ordu ve sınır muhafızları tarafından kullanılan hem sivil hem de askeri amaçlı ürünlere ihracat yasağının dahil olduğu belirtildi.

AB'nin ülkede şiddetin tırmanarak devam etmesi ve bölgesel sonuçları olan uzun süreli çatışmaya doğru gidişattan derin endişe duyduğu bildirilen açıklamada, Myanmar silahlı kuvvetlerinin işkence, şiddet, sivil toplum aktörlerine yönelik zulüm de dahil olmak üzere sivil halka karşı süren ağır insan hakları ihlallerinin kınandığı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, İletişim Kanunu'nu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal suçlamaları bulunan Suu Çii, ev hapsine alınmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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