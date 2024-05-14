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AB, İran'a yaptırımları genişletti

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Avrupa Birliği (AB), İran'a uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı. Yaptırımlar, İran'ın Rusya'ya İHA transferi yanı sıra füzeleri ve Orta Doğu ile Kızıl Deniz'e transferlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Avrupa Birliği (AB), İran'a uyguladığı, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) transferiyle ilgili yaptırımlarını, füzeleri ve Orta Doğu ile Kızıl Deniz'e transferleri de kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'ın, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki "devlet dışı silahlı gruplara" askeri desteğinin sürmesi ve İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırıları nedeniyle, uygulanan yaptırımların yalnızca İHA'ları değil füzeleri de kapsamasına karar verildi.

AB, artık İran'ın füzelerini ve İHA'larını tedarik eden, satan veya başka şekilde transferinde yer alan kişi ve kuruluşları hedef alabilecek.

Hedef alınan kişilerin, AB ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak ve bu ülkelere seyahat yasağı getirilecek.

Listelenen gerçek veya tüzel kişilere, doğrudan veya dolaylı olarak fon aktarılması da yasaklanacak.

AB, İran'ı 13 Nisan'da İsrail'e İHA, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıları akabinde kınamış, bazı AB ülkeleri de İran büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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