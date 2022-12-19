AB doğal gaza tavan fiyatta anlaştı

Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaştı. Rusya kararı "kabul edilemez" diye nitelendirdi.Avrupa Birliği ülkeleri aylardır süren tartışmanın ardından doğal gaza tavan fiyat uygulaması konusunda anlaştı. Konuyla ilgili karar bugün AB enerji bakanlarının Brüksel'deki toplantısında alındı.

15 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak mekanizma, doğal gaz fiyatının belli şartlara göre yüksek olması halinde devreye girecek. Bu şartlar, Hollanda'daki Avrupa doğal gaz borsası TTF'de doğal gazın megavatsaat başına fiyatının üç gün boyunca 180 euronun üstünde olması ve uluslararası piyasalardaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatının en az 35 euro üstüne çıkması. Dolayısıyla küresel LNGfiyatlarının yüksek olduğu durumlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı 180 euronun üstüne çıkabilecek.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Jozef Sikela dolayısıyla sabit bir tavan fiyatın olmadığını "dinamik bir üst sınırın" söz konusu olduğunu söyledi.

Pazartesi günü TTF'de doğal gazın fiyatı 110 euro ile, belirlenen değerin oldukça altındaydı. Ancak uzmanlar yaz mevsiminde 340 euronun üstünü gören doğal gazın soğuk kış nedeniyle tekrar 200 euronun üzerine çıkabileceği tahminini yapıyor.

Başta Fransa, Belçika ve İtalya'nın hayata geçirmek istediği tavan fiyat uygulamasına Almanya ve Avusturya şimdiye kadar şüpheyle yaklaşıyordu.

Alman hükümeti tavan fiyat uygulamasıyla birlikte üretici ülkelerin gazını Asya pazarlarına satabileceği ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının da durabileceği endişesi taşıyordu.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Brüksel'de toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Kaygılarımızın bir temeli var" diyerek "Şimdiye kadar piyasaya yapılan müdahalelerden biliyoruz ki son derece dikkatli olmak zorundayız, kaş yapalım derken göz çıkarmamalıyız" dedi. Habeck uzlaşmaya varılmasının ardından ise "Şimdi önceden kestirilemeyecek sonuçları belirgin bir biçimde azaltan birçok araç tanımladık" diyerek acil durumlarda mekanizmanın devre dışı bırakılabileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin aldığı karara Moskova'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada "Bu, piyasa fiyat belirleme süreçlerinin ihlalidir" diyerek her türden tavan fiyat uygulamasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

AFP, dpa / EC, BK