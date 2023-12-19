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Fahrettin Altun: AA, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını dünyaya duyurdu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin süreçte, Anadolu Ajansının (AA) gayretlerinin, gerçekliğin anlaşılmasında hayati önem taşıdığını belirterek, "Bugün İsrail'in bütün engellemelerine rağmen AA, Gazze'de muhteşem bir performans,...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin süreçte, Anadolu Ajansının (AA) gayretlerinin, gerçekliğin anlaşılmasında hayati önem taşıdığını belirterek, "Bugün İsrail'in bütün engellemelerine rağmen AA, Gazze'de muhteşem bir performans, habercilik, gazetecilik performansı sergilemeye devam ediyor ve devam edecek." dedi.

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2023"ün dördüncü sergisi, CSO Ada Ankara'da açıldı.

Açılışta konuşan Fahrettin Altun, AA'nın fotoğraflarının artık bir küresel marka olduğunu, AA fotoğraf servisinin, dünyada haber üretim süreçlerine etki eden, çok nitelikli medya üretim merkezi durumunda bulunduğunu söyledi. Altun, "Bu yönüyle bizim gururumuzdur. Türkiye medyasının dünyaya açılan yüzüdür." diye konuştu.

Bu markayla küresel alanda nitelikli işlere imza atma imkanı bulduklarını belirten Altun, "AA'nın fotoğrafları, Türkiye'nin hakikat mücadelesinin önemli araçlarından, unsurlarından bir tanesidir. Günde ortalama 4 bin fotoğrafın üretildiği, gerçek bir medya fabrikasından bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İletişim Başkanı Altun, AA fotoğraflarının, teknik boyutları, sanatsal muhtevası yanında aynı zamanda belgesel özelliğiyle de son derece kaliteli ürünler ortaya koyduğunu söyledi.

AA'nın, Suriye iç savaşında ortaya çıkan sıkıntıları, zulümleri belgelediğini kaydeden Altun, "Suriye iç savaşının ne menem bir süreç olduğu, neler yaşandığı bugün en çok AA fotoğraflarıyla hatırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, en son da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin süreçlerde, AA'nın gayretlerinin, gerçekliğin, hakikatin anlaşılmasında, anlatılmasında hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Altun, "Bugün İsrail'in bütün engellemelerine rağmen AA, Gazze'de muhteşem bir performans, habercilik, gazetecilik performansı sergilemeye devam ediyor ve devam edecek." dedi.

-" İsrail'in zulmünü bütün dünyaya duyurdular"

AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın Gazze'de görevini yerine getirirken İsrail'in saldırılarında şehit düştüğünü, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail'in saldırısına maruz kaldığını, AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın bütün ailesini İsrail'in saldırılarında kaybettiğini hatırlatan Altun, "Bu kahramanlar, AA'nın bu yetkin insanları, ne yaptı? Gazetecilik yaptılar, haberin, gerçeğin, hakikatin peşinde koştular. Bunu yaparken mazlum Gazze halkının sesini bütün dünyaya duyurdular, İsrail'in zulmünü de bütün dünyaya duyurdular." şeklinde konuştu.

Altun, tarihi boyunca birçok gazetecinin ölümüne neden olan İsrail'in son süreçte de 95 gazeteciyi katlettiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, İsrail'in zulümlerine karşı çok güçlü bir şekilde mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın mücadelesi budur ve Türkiye'nin güçlenme mücadelesi aynı zamanda İsrail zulmü dahil olmak üzere dünyadaki zulümleri sonlandırmaya, küresel, bölgesel barışı teminat altına almaya yönelik girişimlerdir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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