AA Genel Müdürü Karagöz, "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, " Türkiye'de medyanın kaliteli hale gelmesi için en önemli konu medya finansmanının özgürleşmesi yani medyada üretilen içeriklerden elde edilen ekonomik faydanın muhabirlere, gazetecilere, haber-içerik üreticilerine bir şekilde ulaşması." dedi.

AA ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla üniversitenin güney kampüsündeki "Albert Long Hall"da düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu"nda konuşan Karagöz, sempozyumda bütün medya kurum ve kuruluşlarının yakından takip ettiği konuların ele alınacağını söyledi.

Sempozyumda dijitalleşme, dijitalleşmenin etkisiyle ortaya çıkan yeni medya düzeni, yapay zeka ile haber üreticilerinin hak ettiği medya telifini alıp alamadıklarının da tartışılacağını kaydeden Karagöz, dijitalleşmeyle beraber hayatın her alanında muazzam bir değişim yaşandığını belirtti.

Değişimle birlikte "hiper inovasyon" kavramının ortaya çıktığını dile getiren Karagöz, toplumun da "hiper benimseme" ve "hiper adaptasyon" kavramını benimsediğini ifade etti.

Karagöz, medya dünyasındaki inovatif ve baş döndürücü değişime gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş toplumlar fark etmeksizin hızlı bir adaptasyon sürecinin olduğuna dikkati çekerek, "Bu dönüşüm, beraberinde davranış kodlarını da değiştiriyor. İnsanlar arası ilişkiler, ticari ilişkiler, sosyal ilişkiler aynı şekilde değişiyor. Biz, tam olarak bu değişimin ortasındayız. Artık bilgi sadece yukarıdan aşağıya akmıyor, yatay bir düzlemde herkesin katkı sağlayabileceği, bilgi üretebileceği bir atmosfer var. Geleneksel medya bu süreçte var olma mücadelesi veriyor. Adeta yaşam ünitesine bağlı olarak yaşatılmaya çalışılıyor. Büyük oranda konvansiyonel medya unsurları, şirketleri eğer bu dijital reformu ve inovatif yaklaşımı benimsememişlerse zor durumdalar ve gittikçe küçülüyorlar." diye konuştu.

"Yapay zeka dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketleri hızla tekelleşiyorlar"

"Reuters Institute" araştırma verilerinden örnekler veren Karagöz, dünya genelinde insanların yüzde 62'sinin çevrim içi haber tüketiminde sosyal medya platformlarını kullandığını, sosyal medyadan bilgi alan bu grubun yüzde 48 oranında duyduğuna, gördüğüne, okuduğuna ve bilgiye reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Karagöz, "Dijital atmosferde bilgi gerçekten de demokratik bir şekilde mi dağılıyor?" sorusunun sorulması gerektiğini vurgulayarak, "Büyük oranda karşımıza büyük teknoloji şirketlerinin çıktığını görüyoruz. Yapay zeka dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketleri hızla tekelleşiyorlar. Bugün bilginin dağıtımı işte bu büyük teknoloji şirketlerinin eliyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Google, Meta ve Instagram gibi şirketlerin bilginin yayılımı konusunda tekel oluşturduklarının altını çizen Karagöz, haberi üreten muhabirlerin, içerik üreten haber üreticilerinin bu şirketlerin imkan verdiği kadar haberi yayma fırsatı bulabildiklerine işaret etti.

Karagöz, Anadolu Ajansının günde 4 bin adet içerik ürettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğraf, video, infografik ve haber içeriği... Bu 4 bin içeriği biz üretiyoruz, abonelerimize servis ediyoruz fakat bu arama motorlarının etkisiyle burada oluşan ekonomik faydayı ise habercilerimiz, muhabirlerimiz kullanamıyorlar. Bugün bu sempozyumda Türkiye'de ve dünyada medyanın finansmanını konuşuyoruz. Bugün dünyada da ülkemizde de medya içerik kalitesinin düştüğünü görüyoruz. Siyasi ve ideolojik yaklaşımı, editöryal politikası ne olursa olsun her türlü medya organında yoğun bir kalitesizlik var. Bunun sebebi medya sahiplerinin bu alanı yeterince karlı görmeyip yatırım yapmamasıyla alakalı bir durum. Türkiye'de medyanın kaliteli hale gelmesi için en önemli konu medya finansmanının özgürleşmesi yani medyada üretilen içeriklerden elde edilen ekonomik faydanın muhabirlere, gazetecilere, haber-içerik üreticilerine bir şekilde ulaşması."

Sempozyumda haberin telifi konusunu ele alırken aynı zamanda habercilerin, içerik üreticilerinin haklarının ve medyadaki finansman sorununun da konuşulacağını söyleyen Karagöz, "Bu sorunu bir nebze olsun çözdüğümüzde medyanın özgürleşmesini, gerçek anlamda güçlenmesini ve bağımsız hale gelmesini de sağlamış olacağız. Hep birlikte bu konuyu tartışırken bizler Anadolu Ajansı olarak, Türkiye'nin en büyük medya üreticisi, medya içerik üreticisi olarak özellikle bu büyük şirketlerden hakkımızı, medya içerik üreticileri ve gazeteciler adına istiyoruz." diye konuştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, daha güçlü, daha bağımsız, daha kendi ayakları üzerinde duran medya içerik üreticilerine giden yolu bu sempozyum vesilesiyle almayı ve bu yolda ilerlemeyi temenni etti.

Gün boyu oturumlarla devam edecek sempozyumda sektör profesyonellerinin birçok konuyu masaya yatırması amaçlanıyor.