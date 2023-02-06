7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu... Fuat Oktay: 'Toplam İtibariyle 1541 Hayatını Kaybeden Vatandaşımız Var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Toplam itibariyle 1.541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9.733 yaralımız ve 3.471 yıkılan binamız var… Bölgedeki tüm barajlar hızlı bir şekilde DSİ tarafından, bakanlığımız tarafından denetlenmiştir. Bazı çok yapısal olmayan yüzeyde çatlakların olduğu barajlarda yapısal bir risk olmadığını gördük. Bu denetleme ciddi şekilde devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Toplam itibariyle 1.541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9.733 yaralımız ve 3.471 yıkılan binamız var… Bölgedeki tüm barajlar hızlı bir şekilde DSİ tarafından, bakanlığımız tarafından denetlenmiştir. Bazı çok yapısal olmayan yüzeyde çatlakların olduğu barajlarda yapısal bir risk olmadığını gördük. Bu denetleme ciddi şekilde devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis de etkilendi. Bugün saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu akşam saatlerinde AFAD Başkanlığı'nda depreme ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Oktay'ın açıklamasından öne çıkan bilgiler şöyle:

"Hayatını kaybedenleri, yaralıları ve yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak, Maraş'ta; 234 kaybımız var, 1704 yaralımız var ve 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız var, 700 yaralımız var ve 1278 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, 1003 yaralımız ve 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 46 vefatımız var, 557 yaralımız ve 20 yıkılan binamız şu ana kadar tespit edilen. Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan binamız mevcut. Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut. Kilis'te; 13 kaybımız, 244 yaralımız ve 50 yıkılan binamız, Adana'da; 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan binamız mevcut, Malatya'da; 106 kaybımız var, 1941 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Elazığ'da da 6 yıkılan binamızın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Toplam itibariyle 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9733 yaralımız ve 3471 yıkılan binamız var.

Tüm ekiplerimiz olarak gerek merkezde gerekse her bir ilimizde elimizden gelen tüm çabayı tüm bakanlıklarımız, ilgili birimlerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, köylerimize kadar ve aynı şekilde de sivil toplum örgütlerimiz ve yerel yönetimlerimiz bütün güçleriyle sahada gayret göstermektedirler. 14 bin 720 personelle sahadayız.

"MALZEMELERİN YERLERİNE ULAŞTIRILMASIYLA ALAKALI İŞİMİZİ BİRAZ ZORLAŞTIRIYOR"

Bizim için acil olan barınma, beslenme ve enerji kaynağının, kış olduğu için şartların çok ağır, ulaşım şartları oldukça ağır seyretmekte. Bir taraftan arama kurtarma çalışmalarımızı yürütürken yeni afetlere sebebiyet vermemeyle ilgili olabildiğince hassas davranıyoruz. Hava şartlarından dolayı hava araçlarının kullanılması hususunu kastediyorum. Karada da belirli bölgelerde; Osmaniye Nurdağı, Malatya Yazıhan, Adıyaman Çelikhan, Çelikhan Sürgü burada kapalı yollarımız var, bu da tabii ki malzemelerin yerlerine ulaştırılmasıyla alakalı işimizi biraz zorlaştırıyor.

"6 İLİMİZDE SADECE 11 TRAFO MERKEZİMİZDE ELEKTRİK VERİLMEMEKTE"

6 ilimizde sadece 11 trafo merkezimizde elektrik verilmemekte, diğerlerinin tamamına elektrik verilmeye başlandı ama kontrollü veriliyor. Yıkılan binalar varsa, sokakta sıkıntılı olan yerler varsa burada yine valiliklerle ve ilgili birimlerle kontrollü olarak bu elektrikler verilmekte.

"YURTLARDA, PANSİYONLARDA, ÖĞRETMEN EVLERİNDE, KAPALI SPOR SALONLARINDA TAMAMINDA BURALARA BARINMA AMAÇLI DEĞERLENDİRİLECEK"

Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi, gerek yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmen evlerinde, kapalı spor salonlarında tamamında buralara barınma amaçlı değerlendirilecek. Buraların tamamını şu anda hazır hale getiriyoruz. 12 ili kapsayan üniversitelerimizde YÖK eğitime ara vermiş durumda, bu üniversitelerimizin gerek yurt kapasiteleri gerek kapalı spor salonları gerekse uygun olan binaları aynı şekilde barınma için değerlendirecek.

"TÜM İLLERİMİZDE BESLENME MERKEZLERİ KURULMUŞ DURUMDA"

Barınma ve beslenme demiştim, burada gerek çadırlar, battaniye, ısıtıcı, mutfak seti ve yatakla alakalı tüm diğer illerimizden buralara tamamını sevk etmiş durumdayız. Henüz ulaşmayan varsa yolduğu olduğunu vatandaşlarımızın bilmelerini arz ederim. Gerek sahra mutfakları gerek aşevleri gerek mobil mutfaklar gerek ikram araçlarıyla tüm illerimizde beslenme merkezleri kurulmuş durumda.

"BARAJLARDA YAPISAL BİR RİSK OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Barajlarla ilgili sorular vardı, bölgedeki tüm barajlar hızlı bir şekilde DSİ tarafından, bakanlığımız tarafından denetlenmiştir. Bazı çok yapısal olmayan yüzeyde çatlakların olduğu barajlarda yapısal bir risk olmadığını gördük. Bu denetleme ciddi şekilde devam ediyor."