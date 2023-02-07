7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Gaziantep İslahiye’de depremden etkilenen yurttaşlarla bir araya geldi. 12 yaşında çocuğuna su ve battaniye bulmaya çalışan bir yurttaş ağlayarak “Yolun ortasındayız. Ekmek yok, su yok. Çorba yok, hiçbir şey yok. Çocuklara ne yedireceğiz ne içereceğiz” diye isyan etti. Bir başka yurttaş ise, “Birçok akrabam şu anda göçük altında. Ama bir türlü kurtarılma şeyleri yetersiz. Gelenler gönüllüler müdahale edemiyor ama devletin diğer kurumları zayıf. Yani insanlar gördüğünüz gibi bekliyorlar. Ölü de olsa diri de olsa enkaz altındaki insanların bir an önce kurtarılması dileğindeler” ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Gaziantep İslahiye'de depremden etkilenen yurttaşlarla bir araya geldi. 12 yaşında çocuğuna su ve battaniye bulmaya çalışan bir yurttaş ağlayarak "Yolun ortasındayız. Ekmek yok, su yok. Çorba yok, hiçbir şey yok. Çocuklara ne yedireceğiz ne içereceğiz" diye isyan etti. Bir başka yurttaş ise, "Birçok akrabam şu anda göçük altında. Ama bir türlü kurtarılma şeyleri yetersiz. Gelenler gönüllüler müdahale edemiyor ama devletin diğer kurumları zayıf. Yani insanlar gördüğünüz gibi bekliyorlar. Ölü de olsa diri de olsa enkaz altındaki insanların bir an önce kurtarılması dileğindeler" ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesine gitti. Nazlıaka burada depremzedelerle bir araya geldi. Doğup büyüdüğü ilçenin yerle bir olduğunu belirten bir yurttaş, "Birçok akrabam şu anda göçük altında. Ama bir türlü kurtarılma şeyleri yetersiz. Gelenler gönüllüler müdahale edemiyor ama devletin diğer kurumları zayıf. Yani insanlar gördüğünüz gibi bekliyorlar. Ölü de olsa diri de olsa enkaz altındaki insanların bir an önce kurtarılması dileğindeler. Çalışmalar çok zayıf. Belki bölge olarak, Hatay'dan başlayıp Elbistan'a kadar olan bölgede belki yetersizlik devam ediyor ama ne olursa tedbir daha önceden alınmalı, bugüne bırakılmamalıydı. Dünden bu yana biz buradayız. İnsanlar gıdaya erişimde sıkıntı çekiyorlar, çadırda sıkıntı çekiyorlar" diye konuştu.

"YOLUN ORTASINDAYIZ. EKMEK YOK, SU YOK. ÇORBA YOK, HİÇBİR ŞEY YOK"

12 yaşında bir çocuğu olan bir yurttaş ise ağlayarak, "Yolun ortasındayız. Ekmek yok, su yok. Çorba yok, hiçbir şey yok. Çocuklara ne yedireceğiz ne içereceğiz" diye feryat etti. Sözlerine, "Su aramaya geldim. Yok. Bir yudum su yok bir yerde. Milleti görüyorum, perişan halde" diye devam etti. Akşam yağmur altında kaldıklarını belirten kadın, "Kılık kıyafet yok, battaniye yok. Ne yapacağız biz" diye yakındı. Devamında ise, "Çocukların başını sokacağı bir çadır arıyorum. Çadır yok, su yok. Şu anda hiçbir şey yok. Biz açıktayız, biz yolun ortasındayız" ifadelerini kullandı. Sabahtan beri orada bulunduğunu belirten kadın, "Ne ekmek alabildim ne bir yudum su alabildim. Şimdi iki tane battaniye arıyorum, akşam olacak, akşam. Dünden beri kaç saat geçti, hiç mi bir şey ulaşmadı?… Arkadaşlarımız, komşularımız ceset torbalarının içinde. Allahım bu nasıl bir şey" diye ağladı.