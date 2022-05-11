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68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Kamil Erdem kazandı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Kamil Erdem kazandı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı açıklandı.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Kamil Erdem, Sel Yayınları'ndan çıkan "Yok Yolcu" kitabıyla ödülün sahibi oldu.

Başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Murat Gülsoy, Beşir Özmen ( Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi) ve Metin Celal'den oluşan seçici kurul, hayatı, toplumu, bireyler arası ilişkileri incelikli gözlemleriyle, dile hakim, şiirsel ve özenli bir anlatımla, ustaca yansıttığı gerekçesiyle Erdem'i ödüle değer gördü.

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten bu yana Darüşşafaka Cemiyeti tarafından takdim ediliyor.

Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikaye kitabını seçerek, "Sait Faik Hikaye Armağanı"nı veriyor.

Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğinde düzenleniyor.

Erzurum'da 1945'te dünyaya gelen Kamil Erdem, "Şu Yağmur Bir Yağsa" adlı ilk öykü kitabının ardından çıkardığı ikinci öykü kitabı "Bir Kırık Segah" ile 2019 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazanmıştı.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Darüşşafaka Cemiyeti, Doğan Hızlan, Sel, Güncel, Haberler

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