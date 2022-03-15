6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyen baba Diyarbakır'a ulaştı

DİYARBAKIR (DHA) - İSTANBUL'da yaşayan, 6 yıl önce eşi ABD vatandaşı S.V.W.'nin ülkesine götürdüğü oğlu Levi'yi bir daha göremeyen dizi oyuncusu Yalçın Çalışkan (43), durumu protesto etmek için yürümeye karar verdi. 2 ay önce İstanbul'dan yola çıkıp Karadeniz'i yürüyerek geçen Çalışkan, Erzurum ve Bingöl üzerinden Diyarbakır'a ulaştı. Çalışkan, "Beni oyaladı, her yerden engelledi, artık oğlumu göstermiyor. Yetiştirme yurdunda büyüdüğüm için oğlumun babasız büyümesini istemiyorum" dedi.

İstanbul'da yaşayan dizi oyuncusu Yalçın Çalışkan, 2008'de ABD vatandaşı S.V.W. ile evlendi. Çift sorunlar yaşayınca, 6 yıl önce 7 yaşındaki oğulları Levi'yi de alıp ABD'ye giden S.V.W., bir daha Türkiye'ye dönmedi. Çalışkan, durumu protesto etmek için 2 ay önce yürüyüşe başladı. Sakarya'dan başlayıp, Türkiye'nin birçok kentini gezen, yaşadığı durumu anlatıp farkındalık oluşturmayı amaçlayan Çalışkan, 2 ayın sonunda Diyarbakır'a ulaştı.

İstanbul'da dizilerde roller alarak geçimini sağladığını ancak tümünü yolda harcadığını belirten Çalışkan, hem bölgedeki vatandaşların hem de belediyelerin yolculuğu sırasında kendisine yardımcı olduklarını söyledi. Çalışkan, İnşallah İstanbul Mecidiyeköy'e vardığımda yürüyüşümün bir amacına ulaştığını göreceğim" dedi.