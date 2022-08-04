6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldı Roman vatandaşların nikah merasimi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın teşekkür açıklaması Nikah töreninden sonra vatandaşların eğlenmesi Adana'da 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, resmi nikahı olmayan 6 Roman çift için toplu nikah töreni düzenlendi. Roman vatandaşların nikah merasimi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın teşekkür açıklaması Nikah töreninden sonra vatandaşların eğlenmesi Adana'da 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldı ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, resmi nikahı olmayan 6 Roman çift için toplu nikah töreni düzenlendi. Kozan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Müdürlüğünce ilçedeki Romanlarla ilgili sosyal risk değerlendirme raporu hazırlandı. Çalışmayla 6 Roman çiftin resmi nikahlarının bulunmadığının belirlenmesi üzerine Kozan Kaymakamlığınca nikah işlemleri başlatıldı. Çiftler için Kozan Belediyesi Millet Bahçesi Kültür Merkezi'nde nikah töreni düzenlendi. Roman çiftlerin nikahını Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kıydı, şahitliğini de Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Bayer yaptı. Kozan Kaymakamı Gürçam, Roman vatandaşların mutluluklarına ortak olduklarını belirtti. Kozan Belediye Başkanı Özgan da çiftlere mutluluk diledi. Nikah töreninin ardından çiftler ve yakınları müzik eşliğinde eğlendi. Güncel AA / Fatih Azgın Kazım Özgan Hisarcık Kozan Güncel Haberler

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