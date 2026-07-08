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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2026

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Aile Bakanı Göktaş Eskişehir'de, Ticaret Bakanı Bolat İstanbul'da; TÜİK inşaat maliyet endeksi ve nüfus verilerini açıklayacak. ABD-İran mutabakatı ve Gazze ateşkesi takip ediliyor. Sporda FIFA Dünya Kupası çeyrek finali, Süper Lig fikstür çekimi ve Wimbledon yarı finalleri var.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ile MHP İl Başkanlıklarını ve esnafı ziyaret edecek, Gündüzlü Bakım Merkezi açılışına, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/11.30/12.00/12.30/12.45/13.45/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomobil İhracatçıları Birliği İhracat Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/19.30)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini ve 2026 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merzifon Gençlik Merkezi Ek Bina ve Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nun açılış töreninde bulunacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Amasya/10.00/11.30/13.00/13.45/14.00)

2 - 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final etabında Fransa-Fas müsabakası yapılacak.

(Boston/23.00)

3 - Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

4 - UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları oynanacak.

5 - Wimbledon Tenis Turnuvası, yarı final maçlarıyla devam edecek.

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Kaynak: AA
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