Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu hukuk çalıştayına katılacak; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır yapay zeka töreninde; ABD-İran ateşkesi, İsrail-Lübnan saldırıları ve Gazze ateşkesi takip ediliyor; A Milli Futbol Takımı Avustralya ile Dünya Kupası'nda karşılaşacak; Voleybol ve Formula 1'de önemli maçlar var.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hukuk Vizyon Belgesi'nin açıklanacağı "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD- İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Vancouver/07.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na C Grubu'nda Brezilya-Fas ve Haiti-İskoçya, E Grubu'nda Almanya-Curaçao ile F Grubu'nda Hollanda-Japonya müsabakalarıyla devam edilecek.

(New York/01.00/Boston/04.00/Houston/20.00/Dallas/23.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında üçüncü maçını İtalya, dördüncü ve son karşılaşmasını ise Kanada ile yapacak.

(Ottawa/02.30/21.30)

4- Formula 1'de 2026 sezonunun yedinci ayağı İspanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Barselona/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Kırşehir'de son yılların en büyük afeti yaşandı

Son yılların en büyük sel felaketi! Şehir merkezi sular altında kaldı

Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu

Görüntülerdeki bir polis memuru! Silahını çekti, sonrası dehşet
En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Bu s..tiğimin...
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor

CHP'de yeni kriz yükleniyor: Dananın kuyruğu pazartesi kopacak!

Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu