GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2026

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arpa hasadına katılacak.

(Kırıkkale/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde basın açıklamasında ve incelemede bulunacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlığında, Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları yapılacak. Türkiye, Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15)

2- Wimbledon Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak.

(Londra/14.30)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, 4 müsabaka oynanacak. Fransa-İsveç, Meksika-Ekvador, İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika-Senegal karşılaşmaları yapılacak.

(New York/00.00/Meksika/04.00/Atlanta/19.00/Seattle/23.00)

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Kaynak: AA